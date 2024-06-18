TOKİ’ye yazılsak onu da alamayız

Maraş merkezli depremlerden yerle bir olan kentlerde evleri yıkılan yurttaşların mağduriyetleri sürüyor. Hasarlı evleri yıkılmaya başlanan depremzedeler isyan etti: ‘‘TOKİ’ye yazılsak onu da alamayız çünkü paramız yok’’

6 Şubat depremlerinin üzerinden 16 ay geçti ancak afetzedelerin mağduriyetlerine çözüm bulunamıyor.

Yıkılan 11 kentte hayatta kalmaya çalışan depremzedeler, ağır hasarlı binalarının yıkım sürecinde yeterli destek almadıkları gibi maddi imkânsızlıklarla da mücadele ediyor.

TOKİ’ye başvurmayacaklarını belirten depremzedeler ‘‘TOKİ’ye yazılsak onu da alamayız çünkü paramız yok. Destek bekliyoruz’’ dedi.

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde yaşayan Hacer Artıkarslan, evlerinin depremde ağır hasar alması nedeniyle yıkım kararı verildiğini anlattı. Gidecek yerlerinin olmadığını söyleyen Artıkarslan TOKİ’den ev alacak maddi güçlerinin de bulunmadığını söyledi.

Artıkarslan, şöyle konuştu: ‘‘Depremde evimiz ağır hasar aldı. Bizim eve yıkım kararı alındı. Ev yıkılırsa duracak yerimiz yok. Kira verecek gücümüz yok. Sosyal yardımlaşmadan bin 100 lira para alıyorum, beyim engelli maaşı alıyor, bize yetmiyor. Geçinemiyoruz. Gidip gelecek bir yerimiz yok, duracak yerimiz yok. TOKİ’ye yazılsak onu da alamayız çünkü paramız yok. Çalışıp da verecek imkânlarımız yok. Elimiz kolumuz bağlı. Her yer yıkık dökük. Çok çaresiziz.”