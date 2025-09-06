TOKİ’ye yol yapılacağı için ağaçlara kıydılar

Haber Merkezi

Adıyaman’daki Karadağ Kent Ormanı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Emlak Konut’un yürüttüğü çalışmalar nedeniyle tahrip edildi. MA’nın haberine göre, 6 Şubat depremlerinin ardından Karadağ Kent Ormanı zirvesine TOKİ konutları inşa edilmeye başlandı.

Konutlar nedeniyle bir ağaçlık alanın bir bölümü yok edilirken bu kez de yol yapımı gerekçesiyle ağaç kesimi başladı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nün yapmak istediği yol için ağaçları işaretledi. Ardından işaretli ağaçlar iş makinalarıyla kesti. Yolun yapılacağı alandan metrelerce uzaklıkta bulunan ağaçların da kesilmesi dikkat çekti. Binlerce ağacın daha yol yapımı gerekçesiyle kesileceği öğrenildi.