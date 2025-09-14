Toktaş, Tezkan ve Kahveci hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" davası: 4 yıl 8 aya kadar hapis istendi

Halk TV'de söyledikleri sözler nedeniyle Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, Mehmet Tezkan ve İbrahim Kahveci hakkında "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müşteki, Toktaş, Tezkan ve İbrahim Kahveci ise sanık olarak yer aldı.

İddianamede gazetecilerin 23 Eylül 2024'te "Seda Selek ile Neden Sonuç" programına yorumcu olarak katıldıkları belirtilerek, Kahveci'nin Erdoğan'a yönelik konuşması aktarıldı.

Kanalın sorumlu müdürü olması nedeniyle cezai sorumluluğu bulunduğu ifade edilen Suat Toktaş, iddianamede yer alan ifadesinde, soruşturmaya konu programda diğer sanıkların katılımcı olarak bulunduğunu kaydetti.

Sanıkların söz söyleme gücüne sahip iki gazeteci olduklarını, programın tamamına bakıldığında İsrail'in eleştirisi söz konusu olduğunu belirten Toktaş, programın kısa bir bölümünde adı geçse de programın ana öznesinin Cumhurbaşkanı olmadığını, sözlerin eleştiri sınırında hakaret unsuru taşımayan ifadeler olduğunu kaydetti.

Mehmet Tezkan ise programın sohbeti içerisinde konunun Orta Doğu'ya geldiği için İsrail örneğini verdiğini, Hitler ile Netanyahu karşılaştırması söz konusu olunca da "İkisi aynıdır" dediğini, söz konusu program içerisinde sarf ettiği sözlerin düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında kaldığını, "cumhurbaşkanına hakaret" kastı içermediğini ve üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini belirtti.

İbrahim Kahveci ise programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunduklarını, programın içerisinde sarf ettiği sözlerin hakaret içermediğini, düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında kaldığını söyledi.

Hazırlanan iddianamede Mehmet Tezkan, İbrahim Kahveci ve Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş hakkında "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya hapis cezası istendi.

Değerlendirilmek üzere Bakırköy 18. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame kabul edildi.