Toktat'ta 2 katlı evde yangın: 1 ölü, 1 yaralı

Toktat'ta 2 katlı evde çıkan yangında Mustafa Çakmaktepe (70), hayatını kaybetti, pencereden atlayan torunu Goncagül Çakmaktepe (21) yaralandı.

Merkeze bağlı Çamlıbel beldesi Akın Mahallesi'nde saat 05.00 sıralarında, Mustafa Çakmaktepe'ye ait 2 katlı ahşap evde yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin ihbarıyla itfaiye ekpleri sevk edildi.

6 kişinin yaşadığı 2 katlı evin alt katında oturan 4 kişi, kendi imkanları ile dışarı çıktı. Evin üst katında yaşayan Mustafa Çakmaktepe, yangında hayatını kaybetti. Pencereden atlayan torunu Goncagül Çakmaktepe ise hafif şekilde yaralandı.

Yangın, itfaiyenin 3 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangında 1 ev, 1 ahır, 1 samanlık, yan taraftaki 2 garaj ve 2 depo zarar gördü. Çakmaktepe'nin cenazesi Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.