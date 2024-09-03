Tokyo'da aşırı sıcaklıklar nedeniyle 248 kişi öldü

Japonya’nın başkenti Tokyo’da yaz başından bu yana 248 kişinin sıcak çarpması nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.

Tokyo Metropol Valiliğine bağlı Tıbbi Muayene Bürosu, aşırı sıcakların yol açtığı can kayıplarına yönelik verileri güncelledi.

Buna göre, haziran-ağustosu kapsayan 3 aylık dönemde başkent metropolünde yüksek hava sıcaklığı sebebiyle ölenlerin sayısı 248'e çıktı.

KLİMA BULUNMUYOR YA DA KULLANILMIYOR

Yapılan incelemelerde ölenlerin 40-90 yaşlarında olduğu, yaşadıkları ev veya işyerlerinde klimanın bulunmadığı ya da aktif kullanılmadığı belirlendi.

Büronun açıklamasında, "Hayatını kaybedenler genellikle yaşlı ve yalnız yaşıyor, bu da etraflarındaki değişiklikleri fark etmelerini zorlaştırıyor, semptomlar çok daha şiddetli hale gelebilir" ifadeleri kullanıldı.

Klima kullanımının teşvik edildiği açıklamada "Sıcak çarpmasından dolayı ölüm önlenebilir. Bu nedenle lütfen sıcak günlerde klimayı kullanın." ifadeleri yer aldı.

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Tokyo Metropol Valiliğine bağlı Sosyal Refah ve Kamu Sağlığı Bürosu, 9 Temmuz'da, yüksek hava sıcaklığına bağlı can kayıplarına ilişkin yaptığı açıklamada, sıcak çarpmasından 6 kişinin öldüğünü bildirmişti.

Devlet televizyonu NHK'nın haberine göre, Tokyo genelinde 2022'de yüksek hava sıcaklığı nedeniyle 251 kişi hayatını kaybetmişti.