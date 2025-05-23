Tokyo'da bir fabrikada çıkan yangın sonrası havayolu seferleri aksadı

ANKARA (AA) - Japonya'nın başkenti Tokyo'da bir fabrikada çıkan yangın sonrası havayolu seferleri aksadı.

Resmi Kyodo ajansına göre, Tokyo’nun Ota İlçesinde, Haneda Havalimanı yakınındaki yapay Jonancima Yarımadası’nda bulunan bir fabrikada yangın çıktı.

Yerel saatle 17.00 sularında alınan ihbar sonrası bölgeye 80'den fazla itfaiye aracı sevk edildi.

Tokyo itfaiyesinin açıklamasına göre, yangının, fabrika içindeki bir konveyör bandının alev alması sonucu çıktığı tespit edildi.

Devlet televizyonu NHK'nın aktardığı haberde, endüstriyel atık işleyen fabrikada çıkan yangının ardından siyah dumanlar çevreye yayıldı.

Olayda herhangi bir yaralanma bildirilmedi.

Yangının neden olduğu duman nedeniyle başkentin en yoğun havalimanı olan Haneda’da kalkış ve iniş seferlerinde aksamalar yaşandı.