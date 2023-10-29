Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Tokyo'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi

Ajans Haberleri
  • 29.10.2023 17:05
  • Giriş: 29.10.2023 17:05
  • Güncelleme: 29.10.2023 17:05
Kaynak: AA
Tokyo'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi

Japonya'nın başkenti Tokyo'da Filistinlilere destek ve İsrail'in Gazze'deki yoğun saldırılarını protesto etmek amacıyla gösteri düzenlendi.

Sotobori Park'tan hareket eden kalabalık grup, polis kordonu eşliğinde İsrail'in Tokyo Büyükelçiliğine kadar yürüdü.

Filistin bayraklarının taşındığı gösteride, "Kahrolsun İsrail", "Ateşkes Şimdi", "Gazze'yi kurtar", "Özgür Filistin Şimdi" sloganları atıldı.

Güvenlik önlemi altında yapılan gösteriye katılanlar, daha sonra dağıldı.

BirGün'e Abone Ol

 

 

 