Tokyo'da tren saldırganına 23 yıl hapis cezası

Japonya'nın başkenti Tokyo'da trende yolculara bıçakla saldırıp bir vagonu ateşe veren Kyota Hattori, 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Tokyo Bölge Mahkemesinde görülen davada, saldırıyı düzenlendiği sırada giydiği kostümden dolayı "Japonya'nın Jokeri" olarak da bilinen sanık hakkında karar çıktı.

Karara göre, 31 Ekim 2021 tarihinde Keio hattında Şincuku yönüne doğru hareket eden trende 1 kişiyi bıçaklayarak ağır yaralayan, daha sonra da içinde hidroklorik asit olduğu tahmin edilen bir tür sıvı saçtığı vagonu ateşe vererek 12 kişinin yaralanmasına neden olan Hattori, cinayete teşebbüsten suçlu bulunarak, 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı.