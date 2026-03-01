Tokyo Maratonu’na Tadese Takele damga vurdu

Dünyanın en büyük altı maratonu arasında yer alan Tokyo Maratonu, bu yıl da üst düzey bir rekabete sahne oldu. 42,195 kilometrelik parkurda koşulan yarışta erkeklerde Tadese Takele, üst üste ikinci kez zafere ulaştı.

Etiyopyalı atlet, yarışı 2 saat 3 dakika 37 saniyelik derecesiyle ilk sırada tamamlarken, Kenyalı Geoffrey Toroitich ikinci, vatandaşı Alexander Mutiso Munyao ise üçüncü oldu.

KADINLARDA KAZANAN KOSGEI

Kadınlar yarışında ise Kenyalı Brigid Kosgei, 2 saat 14 dakika 29 saniyelik derecesiyle birinciliği elde etti. Etiyopyalı atletlerden Bertukan Welde ikinci, Hawi Feysa ise üçüncü sırada yarışı tamamladı.

Boston, New York, Chicago, Londra ve Berlin ile birlikte “Majors” serisinin bir parçası olan Tokyo Maratonu, bu yıl da elit atletlerin yüksek tempolu performanslarına sahne oldu.