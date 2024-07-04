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Tokyo'nun doğusunda 5,4 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun doğusundaki Çiba açıklarında 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Dünya
  • 04.07.2024 10:25
  • Giriş: 04.07.2024 10:25
  • Güncelleme: 04.07.2024 10:26
Kaynak: AA
Tokyo'nun doğusunda 5,4 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun doğusunda 5,4 büyüklüğünde deprem oldu  

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, Çiba eyaletine bağlı Katsuura ve Isumi bölgesi açıklarında 5,4 büyüklüğünde deprem oldu.

Yerel saatle 12.12'de 50 kilometre derinlikte meydana gelen depremin ardından bölgede "dev dalga" uyarısı yapılmadı.

Sarsıntı Çiba genelinin yanı sıra başkent Tokyo ile çevresindeki Kanagawa, İbaraki ve Saitama eyaletlerinde hissedildi.

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