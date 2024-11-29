Tolga Şardan: Kara Harp Okulu öğrencilerinin İzmir Marşı okuması yasaklanmış

Kılıçlı yemin töreni ile başlayan tartışmaların ardından Kara Harp Okulu öğrencilerine İzmir Marşı'nı okuma yasağı getirildiği de ortaya çıktı.

Gazeteci Tolga Şardan, T24'teki yazısında geçen sene Kara Harp Okulu öğrencilerine üst düzey bir komutan tarafından 'siyasi mesaj içerdiği' gerekçesiyle İzmir Marşı'nın yasaklandığını yazdı.

EMRİ VEREN KOMUTAN TERFİ ALMIŞ

Şardan, bu yasağın öğrencilere yazılı değil sözlü olarak verildiğini, emri veren komutanın da terfi alarak okuldan ayrıldığını belirtti.

Şardan, yasağın sonrasında İzmir Marşı'nın okunmasının ardından okul yönetiminin bir takım komutanı üsteğmenin savunmasını aldığını da yazdı.

Şardan'ın yazısının konuyla ilgili bölümü şu şekilde:

"Kılıçlı yemin töreni ile tartışmaların odağındaki Kara Harp Okulu’nda geçen yıl yine dikkat çekici bir dizi olayın yaşandığı bilgisine ulaştım.

Sürecin merkezindeki gelişme; okulda eğitim gören öğrencilerin okuduğu İzmir Marşı’nın yasaklanması!

Evet, yanlış duymadınız; stadyumlarda, mitinglerde, hemen yerde binlerin, on binlerin okuduğu marşın Kara Harp Okulu’nda okunması geçen yıl yasaklanmış.

Hem de üst düzey bir komutan tarafından. İsmini şimdilik vermeyeyim. Zira terfi ederek okuldan ayrıldı kendisi.

Aldığım bilgiye göre, İzmir Marşı’nın öğrenciler tarafından okunmasının yasaklanmasının gerekçesi “siyasi mesaj” taşıması.

Peki, sözlü yasak talimatı verilince iş bitti mi? Elbette hayır, öğrenciler İzmir Marşı’nı söylemeye devam edince okul yönetimi yine adını vermeyeceğim bir takım komutanı üsteğmenin savunmasını aldı."