Tolga Şardan, Sincan Cezaevi'nden İstanbul'a sevk edildi

Ankara'da tutuklanarak Sincan Cezaevi'ne gönderilen gazeteci Tolga Şardan'ın İstanbul'a sevk edildiği öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı T24 yazarı, gazeteci Tolga Şardan hakkında “MİT’in Cumhurbaşkanlığı’na sunduğu ‘yargı raporu’nda neler var?” başlıklı haberi nedeniyle “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla resen soruşturma başlatmıştı. Şardan Ankara’daki evinde yapılan aramanın ardından dün (1 Kasım) gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

1 Kasım'da Ankara'da tutuklanarak Sincan Cezaevi'ne gönderilen T24 yazarı gazeteci Tolga Şardan, İstanbul'a nakledildi.

BİLGİSAYAYAR VE CEP TELEFONUNA YEDEKLENME YAPILMADAN EL KONULDU

"Cumhurbaşkanlığı’nın yargıyla ilgili ortaya atılan iddiaların araştırılması talimatı verdiğine" yönelik köşe yazısı gerekçe gösterilerek tutuklanan T24 yazarı gazeteci Tolga Şardan’ın evinde de arama yapılmıştı. Arama sonrasında Şardan’ın cep telefonu ve bilgisayarına da inceleneceği belirtilerek el konuldu.

T24'ün haberine göre, Şardan’ın evindeki arama sırasında bilgisayar ve cep telefonunun yedeklenmediği, yedekleme yapılmadan el koyma işleminin gerçekleştirildiği anlaşıldı.