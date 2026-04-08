Tolga Şirin’den ‘ara seçim’ değerlendirmesi: Zorunludur

Prof. Dr. Tolga Şirin, siyasetteki 'ara seçim' tartışmasını değerlendirdi.

Konuya ilişkin T24'te yazı kaleme alan Şirin, anayasaya göre ana kuralın, boşalan milletvekili sandalyeleri için ara seçim yapılmasının zorunlu olduğunu söyledi ve "Öncelikle ana kuralı ortaya koyan 'Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliklerinde boşalma olması halinde, ara seçime gidilir.' ifadesindeki 'gidilir', 'gidilebilir' ifadesine nazaran emredici nitelik taşır. Bu bakımdan ifade, ara seçimin bir zorunluluk olduğunu gösterir" ifadelerini kullandı.

Anayasanın 78'nci maddesine atıfta bulunan Şirin, şunları kaydetti:

"Az önce sayılan ve sorunlu yoruma temel oluşturan cümleler bu ara seçim yasağı getiren bu zamansal kuralların uygulanmayacağı hâlleri ifade eder. Buna göre son genel seçimi takip eden otuz aylık süreç ile müstakbel genel seçimden önceki bir yıllık süreç arasındaki dönem 'ara seçim dönemi'dir ve şu anda sayısı yedi olan milletvekillikleri için bu dönemde ara seçim yapılması zorunludur."

SİYASETTE ARA SEÇİM TARTIŞMASI

Siyasette ara seçim tartışması, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarıyla başladı. Özel, 2023'teki seçimlerin ardından 8 milletvekili sandalyenin boşaldığını belirterek bu bölgelerde tekrar milletvekili seçilmesi için ara seçime gitmenin bir anayasal zorunluluk olduğunu dile getirdi.

'22 VEKİL İSTİFA EDECEK' İDDİASI

Özel, anayasaya göre ara seçimin ilk 30 ay ve son 1 yılda yapılamayacağını, onun dışında TBMM'de boşalma olması halinde ara seçime gidilmesi gerektiğini dile getiriyor. Özel, ara seçim için CHP'den 22 milletvekilinin istifa edeceğine dair iddiaları da yalanlarken mevcut durumda da ara seçime gidilmesi gerektiğini belirtiyor.

KURTULMUŞ'A ÇAĞRI

Özel bunun için TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a da çağrı yapmış ve "TBMM Başkanının üzerine düşeni yapması zorunludur" demişti.

2 gün önce cumhurbaşkanlığı kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'in ara seçim çağrısına yanıt vermiş ve "Ne hükümetimizin ne milletimizin yakın vadedeki siyasi koordinatlarında erken veya ara seçimin yer almadığının bilinmesini istiyorum" demişti.

Özel ise ara seçim kararı alma yetkisinin TBMM'de bulunduğunu belirterek Erdoğan'ın açıklamalarını 'yürütmenin yasamaya müdahalesi' olarak nitelendirmişti.