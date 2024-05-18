Tolunay Kafkas: "Söyleyecek çok şey var da hayırlı olsun, herkes mutlu olsun"

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Gaziantep FK maçının ardından yaptığı açıklamada, küme düşmelerine vurgu yaparak, "Söyleyecek çok şey var da hayırlı olsun, herkes mutlu olsun" dedi.

Ajans Haberleri 18.05.2024 23:45 Giriş: 18.05.2024 23:45

Güncelleme: 18.05.2024 23:45 Kaynak: İHA

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