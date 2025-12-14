Tom Barrack: Askerlerimize yönelik saldırı karşılıksız kalmayacak

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Suriye'de öldürülen iki ABD askeri ile ilgili bir açıklama yaptı. Barrack, X hesabından yaptığı paylaşımda "Şundan emin olun: Herhangi bir askerî angajmanın gerekçesi ne olursa olsun, genç Amerikalı kahramanlarımızın anlamsız kaybının her Amerikalının yüreğinde açtığı sızı ve dayanılmaz acıyı hiçbir şey dindiremez. Başkan Trump, Savaş Bakanı Hegseth, Dışişleri Bakanı Rubio ve Amerika’nın askerî, siyasi ve diplomatik tüm mekanizması, güzel ve genç askerlerimize yönelik bu saldırının karşılıksız kalmasına izin vermeyecektir" dedi.

Barrack'ın açıklaması şöyle:

"Bugün, Suriye’de iki kahraman Amerikalı askerin ve görevine adanmış bir sivil tercümanın hayatını kaybettiği korkakça terörist pusunun üzerinden bir gün geçmişken, yasımızda da kararlılığımızda da sarsılmadan duruyoruz. Bu saldırı, IŞİD’in yalnızca Suriye için değil, Amerika Birleşik Devletleri’nin ana vatanının toprak bütünlüğü ve güvenliği dâhil olmak üzere tüm dünya için süregelen tehdidini bir kez daha gözler önüne sermektedir.

Stratejimiz; sınırlı ABD operasyonel desteğiyle, yetkin Suriyeli ortakların IŞİD ağlarının peşine düşmesini, onlara güvenli barınaklar bırakmamasını ve yeniden toparlanmalarını engellemesini sağlamaktır. Bu yaklaşım, mücadelenin yerel düzeyde kalmasını sağlar, ABD’nin maruziyetini sınırlar ve Orta Doğu’da bir başka büyük ölçekli Amerikan savaşından kaçınır.

Son saldırı bu stratejiyi geçersiz kılmıyor; aksine onu teyit ediyor. Teröristler, ABD desteğiyle faaliyet gösteren Suriyeli ortakların — Cumhurbaşkanı el-Şaraa’nın komutasındaki Suriye ordusu dâhil — kendileri üzerindeki sürekli baskısı nedeniyle saldırıyor. Soruşturmamız sürerken ve yeni gerçekler ortaya çıkarken de bu durum değişmeyecektir.

IŞİD’le Suriye topraklarında yüzleşip onu yenerek, yerel güçlerle ortaklaşa yürütülen sınırlı askerî varlığımız, Amerika’yı çok daha büyük tehditlerden aktif biçimde korumaktadır. IŞİD’in Suriye’de yeniden güç kazanmasının önlenmesi, Avrupa üzerinden ve oradan da kıyılarımıza uzanabilecek olası terörist akışlarını engeller.

Şundan emin olun: Herhangi bir askerî angajmanın gerekçesi ne olursa olsun, genç Amerikalı kahramanlarımızın anlamsız kaybının her Amerikalının yüreğinde açtığı sızı ve dayanılmaz acıyı hiçbir şey dindiremez. Başkan Trump, Savaş Bakanı Hegseth, Dışişleri Bakanı Rubio ve Amerika’nın askerî, siyasi ve diplomatik tüm mekanizması, güzel ve genç askerlerimize yönelik bu saldırının karşılıksız kalmasına izin vermeyecektir.

Küresel IŞİD karşıtı koalisyon içindeki güçlü ortaklıklarımız — Suriye’nin yeni hükümetiyle uyumlu ülkelerin kararlı desteği dâhil — IŞİD nerede saklanırsa saklansın onu etkisizleştirme çabalarını güçlendirecektir. Bu müttefikler, bu kötülüğü ortadan kaldırmak için yoğunlaşmış irademizi ve artırılmış kapasitemizi bizimle paylaşmaktadır."

Today, one day after the cowardly terrorist ambush that took the lives of two heroic American soldiers and a dedicated civilian interpreter in Syria, we remain resolute in our grief and our determination. This attack underscores the enduring menace of ISIS — not just to Syria,… — Ambassador Tom Barrack (@USAMBTurkiye) December 14, 2025

NE OLMUŞTU?

ABD'nin açıklamasına göre; 13 Aralık'ta, Suriye'de tek başına hareket eden bir IŞİD silahlı saldırganının düzenlediği pusu sonucu 2 ABD askeri ve 1 ABD vatandaşı hayatını kaybetti, 3 asker ise yaralandı. Silahlı saldırgan, çıkan çatışmada öldürüldü.