Tom Barrack'dan Mazlum Abdi'ye övgüler

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Komutanı Mazlum Abdi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Barrack, Mazlum Abdi'ye övgülerde bulunarak, "Sizin liderliğiniz ve SDF'nin azimli çabaları, Suriye hükümetinin Başkanı Şara önderliğinde kapsayıcılığa olan kararlı bağlılığıyla birlikte, 'tek ordu, tek hükümet, tek devlet' ilkesine dayalı istikrarlı bir Suriye için hayati öneme sahiptir" dedi.

Barrack, "Entegrasyon ve birliği ilerletmek için yürütülen yapıcı diyalogdan büyük memnuniyet duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, son olarak, "Güvenli bir gelecek için görüşmelerin devam etmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

.@MazloumAbdi - Your leadership & the SDF’s perseverant efforts, alongside the Syrian government’s resolute commitment to inclusion under President al-Sharaa, are pivotal to a stable Syria of “one army, one government, one state.“ We so appreciate the constructive dialogue to… pic.twitter.com/6sHBk6z657