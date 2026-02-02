Tom Barrack: Eski haritalar dönemi kapandı

ABD’nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Batı’nın son yüz yılda Ortadoğu’da denediği rejim değişikliği modellerinin başarısız olduğunu belirterek, "Eski haritalar dönemi kapandı, artık bölge kendi haline bırakılmalı" dedi.

Barrack, California’daki Milken Enstitüsü’nde katıldığı bir programda Amerikan dış politikası, Irak, Suriye ve Türkiye hakkında açıklamalarda bulundu.

Rudaw'ın aktardığına göre, Batı’nın Sykes-Picot’tan Balfour Deklarasyonu’na kadar uzanan müdahalelerinin bölgeye sadece felaket getirdiğini söyleyen Barrack, "Son yüz yılda Batı, 92 kez rejim değiştirme girişiminde bulundu ve hiçbiri başarılı olamadı" ifadelerini kullandı.

"SINIRLARI YANLIŞ ÇİZDİK"

Batı’nın en büyük hatasının, binlerce yıllık tarihi ve kültürü olan "aşiret yapılarına" kendi modelini dayatmak olduğunu belirten Barrack, "Asla bir arada olmaması gereken aşiretlerin ve bölgelerin etrafına sınırlar çizdik" dedi.

Trump dönemindeki yeni stratejinin "bölgenin kendisi olmasına izin vermek" olduğunu vurgulayan Barrack, dışarıdan dayatmaların sona ereceğini ve bölgenin "bir sel gibi" ekonomik fırsatlarla destekleneceğini kaydetti.

SURİYE’DE "SEZAR YASASI" KALKABİLİR

Suriye konusunda ABD politikasında büyük bir eksen kayması yaşanabileceğinin sinyalini veren Barrack, Başkan Trump’ın mesajının "Görüşün, ben de yaptırımları kaldırayım" şeklinde olduğunu aktardı.

Yatırımların önünü tıkayan Sezar Yasası’nın (Caesar Act) Kongre tarafından iptal edilebileceği konusunda iyimser olduğunu belirten Barrack, "Planımız, Suriye'nin kuzeydoğusundaki petrol üretimini günlük 65 bin varilden 500 bin varile çıkarmaktır" dedi.

Türkiye ile Suriye arasındaki enerji koridorunun önemine değinen Barrack, federal yapının zorluğuna dikkat çekerek barışın ancak ekonomik kalkınmayla sağlanabileceğini vurguladı.

"TÜRKİYE NATO’NUN ÇAPASIDIR"

Türkiye’yi bölgenin "merkez parçası" olarak nitelendiren Büyükelçi Barrack, Trump ve Erdoğan arasındaki dostane ilişkinin, yıllardır askıda kalan altı temel sorunun çözümünü sağladığını ifade etti.

Avrupa’nın Türkiye’ye yaklaşımını eleştiren Barrack, "Türkiye, NATO’nun en büyük müttefiki ve Avrupa’yı Rusya’ya karşı koruyan güçtür" değerlendirmesinde bulundu. Barrack ayrıca ekonomik çıkarların büyüklüğü nedeniyle Türkiye ve İsrail’in de bir noktada anlaşmaya varacağını öngördü.

Gazze’nin geleceği için hazırlanan "20 maddelik plana" değinen Barrack, bölgeye yerleştirilmesi planlanan Uluslararası İstikrar Gücü (ISF) için en uygun adayın Türkiye olduğunu söyledi.

Barrack, "Türkiye’nin İslami kimliği ve Hamas ile olan ilişkileri, silahsızlandırma sürecinin daha yumuşak ve başarılı yürütülmesini sağlar. Askeri saldırılar sadece yeni 'teröristler' yaratır; çözüm diyalog ve güvendir" diye konuştu.