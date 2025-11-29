Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Tom Barrack: Hedefimiz 2026'da Heybeliada Ruhban Okulu'nu açmak

Güncel
  • 29.11.2025 01:41
  • Giriş: 29.11.2025 01:41
  • Güncelleme: 29.11.2025 01:44
Kaynak: Haber Merkezi
Tom Barrack: Hedefimiz 2026'da Heybeliada Ruhban Okulu'nu açmak
Fotoğraf: AA

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilci Tom Barrack, Heyebeliada Ruhban Okulu'nun yeniden açılışı için 2026 yılının Eylül ayında dedi.

Perşembe günü Şükran Günü kapsamında Fener Rum Patrikhanesi'ni ziyaret eden Barrack Yunan basınından Fosfanariou'da yer alan habere göre burada Bartholomeos ile görüştü. Barrack daha sonra yaptığı açıklamada  "Hedefimiz, Eylül 2026’da Heybeliada Ruhban Okulu’nu yeniden açmak. Bu konu hem Başkan Trump hem de Başkan Erdoğan için son derece önemli" ifadelerini kullandı.

BirGün'e Abone Ol