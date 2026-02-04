Tom Barrack'ın Epstein ile yeni yazışmaları ortaya çıktı: "Aşk hayatın nasıl?"

ABD Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile Jeffrey Epstein ile yazışmaları ortaya çıktı.

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan ve 3 milyon sayfadan oluşan son belgelerde yer alan bilgilere göre Barrack, en az 2017 yılına kadar Jeffrey Epstein ile e-posta ve mesajlaşmalar yoluyla iletişim kurdu.

CBS News’ün aktardığı belgelere göre, Barrack’ın Trump çevresi ve küresel sermaye ağlarıyla temasının Epstein aracılığıyla da sürdüğünü ortaya koydu.

Ağustos 2016 tarihli mesajlarda Barrack’ın Epstein’e "Suudi bir arkadaşıyla" görüştüğünü aktardığı, Epstein’in ise Barrack’ı New York’ta yemeğe davet ederek şifreli mesajlaşma uygulaması Signal’i kullanmasını önerdiği görüldü. Barrack’ın bu öneriyi kabul ettiği mesajlaşmalara yansıdı.

ESKİ İSRAİL BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞMÜŞLER

Ağustos 2016’ya ait kişisel bir program çizelgesinde, Barrack'ın eski İsrail Başbakanı Ehud Barak ve Rus diplomat Vitaly Churkin’in Epstein ile akşam yemeği için planlandığı görülüyor.

Epstein, 28 Ağustos 2016’da Vitaly Churkin’e gönderdiği bir grup mesajında, “İlgin olur mu bilmiyorum. Ehud Barak ve Tom Barrack yarın evde olacak. Her zaman davetlisin” diye yazdı.

15 Mart 2017 tarihli bir e-posta, Epstein’ın Microsoft’un kurucu ortağı Bill Gates ve Larry Cohen adlı bir kişiyle iletişime geçtiğini ve onlara Barrack ile görüşmelerini tavsiye ettiğini gösteriyor.

2 Temmuz 2017’de Epstein, yeni adası için bir mimarlık firması tutma konusunda Barrack'a görüşünü sordu. Aynı e-postada Epstein'in Barrack'a yönelettiği “Aşk hayatı nasıl?” ifadesi yer aldı.

DAHA ÖNCE DE MESAJLAŞMALARI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Barrack'ın 2025 yılının Kasım ayında yayınlanan Epstein belgelerinde de ismi yer almıştı.

12 Kasım 2025'te yayımlanan belgelerde Barrack'ın Jeffrey Epstein'in kız arkadaşı Ghislaine Maxwell ve yazar Michael Wolff'a gönderdiği e-postaları yayımlamıştı.

Yayımlanan belgelerde Epstein ile Barrack arasındaki e-postalar da yer almıştı.