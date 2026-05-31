Tom Barrack'ın yeni görevi belli oldu

ABD Suriye Özel Temsilciliği görevi sona eren Tom Barrack’ın yeni görevi belli oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, Barrack'ın Suriye ve Irak’a yönelik Başkanlık Özel Temsilcisi olarak atandığını duyurdu.

Truth Social paltformundan açıklama yapan Trump, Tom Barrack'ın Türkiye Büyükelçisi olarak görevine devam edeceği bilgisini de paylaştı.

Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Mükemmel bir iş çıkaran ABD’nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack’ın, Suriye ve Irak hükümetleriyle stratejik işbirliğimizi ilerletirken ve bu ülkelerle ilişkilerimiz gelişmeye devam ederken, Suriye ve Irak’a yönelik Başkanlık Özel Temsilcisi olarak atanacağını duyurmaktan memnuniyet duyarım. Tom, Türkiye Büyükelçisi olarak görevine devam edecek ve ABD Dışişleri Bakanlığı’nın tam desteğiyle çalışacaktır. Tom Barrack’ın yaptığı çalışmalara büyük takdir duyuyoruz. Tom Barrack’ın bugüne kadar yaptığı çalışmaları ve ülkemize hizmet etmeye yönelik sürekli istekliliğini büyük takdirle karşılıyoruz. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz."

RUBİO DUYURMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack’ın Suriye Özel Temsilciliği görevinin sona ereceğini açıklamıştı.

Barrack, Mayıs 2025’te Suriye Özel Temsilcisi olarak atanmıştı.