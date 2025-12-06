Tom Barrack: "Merkezi olmayan yönetim modelleri yalnızca kaos yarattı"

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Doha Forumu'nda yaptığı açıklamalarda Irak, Libya ve Balkanlar’daki deneyimleri örnek göstererek, “Merkezi olmayan yönetim modelleri bu coğrafyada hiçbir zaman başarı getirmedi, yalnızca kaos yarattı” ifadelerini kullandı.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Katar’da düzenlenen Doha Forumu’nda Rûdaw’a konuştu ve Ortadoğu’nun siyasal geleceğine ilişkin dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu.

Barrack, ABD’nin uzun yıllardır bölgede teşvik ettiği ademimerkeziyetçilik (yerinden yönetim) modelinin “işlemediğini” savundu.

“IRAK’TA 3 TRİLYON DOLAR HARCADIK, SONUÇ HAYAL KIRIKLIĞI”

Barrack, Irak örneğine atıfta bulunarak, ABD’nin işgal sonrası kurduğu sistemin beklenen istikrarı sağlayamadığını söyledi.

“Irak’a bakın; 3 trilyon dolar harcadık, yüz binlerce insan hayatını kaybetti ve sonuç büyük bir hayal kırıklığı oldu. Bugün Irak’ta uygulanan merkezi olmayan sistem bizzat kendisi sorun üretir hâle geldi” dedi.

“BALKANLAR’I BÖLDÜK, KAOS GETİRDİK”

Eleştirilerini Ortadoğu ile sınırlandırmayan Barrack, Batı’nın Balkanlar politikasını da hatalı bulduğunu belirterek “Balkanlar’da ne olduğuna bakın; bölgeyi yedi farklı ülkeye böldük ve ortaya çıkan manzara tam anlamıyla bir kaos” diyerek parçalı yönetim modellerinin istikrarsızlık yarattığını söyledi.

LÜBNAN VE LİBYA ÖRNEKLERİ

Barrack, Lübnan’daki mezhepçi düzenin ve Libya’da denenmiş benzer sistemlerin de başarısız olduğunu dile getirerek, “Lübnan’daki mezhepçilik modeli işlemedi. Libya’da da aynı hatayı tekrarladık ve aynı sonuçla karşılaştık. Bu bölgenin hiçbir yerinde merkezi olmayan yönetim modeli tutmadı” dedi.

“ÇÖZÜMÜ BÖLGE HALKI BULMALI”

ABD’li diplomat, dışarıdan dayatılan yönetim modellerinin işlemeyeceğini belirterek çözümün yerel topluluklara bırakılması gerektiğini vurguladı:

“Doğru yönetim biçiminin ne olduğunu ben de bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey var: Buna dış güçler değil, bu bölgenin kendisi halklar, aşiretler ve kültürler karar vermeli. Tek doğru yol bu.”