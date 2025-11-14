Tom Barrack: “Şam, Hamas’a karşı mücadelede görev alacak”

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye özel temsilcisi ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Suriye'de Şam yönetimini kontrol altında bulunduran cihatçı HTŞ örgütünün lideri Colani’nin (Ahmed el-Şara) Beyaz Saray ziyaretinin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Barrack, “Şam, artık IŞİD’in kalıntılarıyla, İran Devrim Muhafızları, Hamas, Hizbullah ve diğer terör ağlarıyla mücadelede bize aktif olarak yardım edecek” dedi.

FİDAN İLE GÖRÜŞTÜ

Diğer yandan Barrack ile ABD Ulusal Güvenlik Konseyi'nde Terörizmle Mücadeleden Sorumlu Kıdemli Direktör ve Başkan Donald Trump'ın Kıdemli Danışmanı Dr. Sebastian Gorka, Hakan Fidan ile görüştü.

Colani hafta başında ABD'ye gidip Donald Trump ile görüşmüştü. Colani, görüşme sonrasında Suriye’nin artık Washington’un jeopolitik müttefiki olduğunu belirtirker, Trump da görüşmede Colani’yi övdü ve Orta Doğu’da barışa vurgu yapmıştı.