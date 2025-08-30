Tom Barrack: SDG ve YPG artık PKK ile ilişkili değil

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Thomas Barrack, Suriye'deki gündeme ilişkin konuştu.

Rûdaw'ın aktardığına göre X kullanıcısı Mario Nevfel'e kapsamlı bir röportaj veren Barrack'ın Suriye Demokratik Güçleri (SDG) hakkındaki sözleri dikkat çekti.

Türkiye ile Suriye'nin müttefik haline geldiğini belirten Barrack, Suriye'de aktif çok sayıda silahlı grup olduğunu belirtirken SDG'nin omurgasını oluşturan YPG için "PKK, Türkiye tarafından terör örgütü olarak tanımlanmıştır. ABD de PKK’yi yabancı bir terör örgütü ilan etmiştir. Ancak artık PKK ile ilişkili olmayan başka bir örgüt var: SDG ve YPG. Bunlar IŞİD karşıtı savaşta bizim müttefiklerimiz oldu. Onların kökeni PKK’ya dayanıyordu" dedi.

"3 HARFLİLER BENDEN NEFRET EDİYOR"

YPG ve PKK ile Suriye’deki Alevi ve Dürzilere ilişkin soruya Barrack şu yanıtı verdi:

“Her üç harfli kısaltma şu anda benden nefret ediyor, bu yüzden üç harften uzak duruyorum, beni kucaklayacak dört harfli kısaltmalara gitmeye çalışıyorum. O da deniyor ve Başkan Trump ne yaptı? Yaptırımlar büyük bir sorun çünkü. Barışı unutun. Önce refaha ihtiyacınız var. Refahı nasıl elde edersiniz? Bir ekonomiyi açmanız gerekir. Suriye halkı çalışkan, sanayici, cevap arayan harika, misafirperver insanlar. Ve her yerde mültecilerimiz var. Türkiye'de üç buçuk milyon, Ürdün'de bir buçuk milyon, Lübnan'da bir buçuk milyon, hepsi geri dönmek istiyor. Suriye’de Dürziler Dürzi ülkesi, Kürtler Kürt ülkesi, Aleviler Alevi ülkesi istiyor. Ancak Suriye’de birlik ve uzlaşma dışında bir B planı olan var mı? Yok. B planı kaos. Esad rejiminden sonraki dönemde işlerin daha kötüye gitmemesi için Başkan Şara ve ekibini kaynaklarla, hesap verebilirlikle ve kapsayıcılıkla desteklemeliyiz.”

"ŞARA'YA GÜVENİYORUM"

Barrack, Suriye'de geçici cumhurbaşkanı ilan edilen HTŞ lideri Colani ilgili izlenimlerini ve ABD’nin Suriye politikasını şu sözlerle anlattı:

“Ona güveniyorum. Ona inanıyorum. Günümüzdeki hedeflerinin bizim hedeflerimizle uyumlu olduğundan eminim. Bu hedefler nelerdir? Bölgenin kendisinde yeni bir bölgesel anlayış dokusu yaratmak, Suriye’yi yeni bir refah, istikrar ve güvenlik yoluna geri döndürmek. Ama etrafındaki her bileşen bunun gerçekleşmesini engellemeye çalışıyor.”

"MERKEZİ BİR HÜKÜMET İHTİMALİ ZAYIF"

Daha önce Suriye'nin güçlü bir merkezi devlet olması gerektiğini belirten ancak daha sonra adem-î merkeziyetçi bir yapının ülke gerçeğine daha uygun olduğunu ifade eden Barrack, ülke içinde Dürziler, Kürtler, Bedeviler, Aleviler gibi farklı taleplere sahip birçok grubun bulunduğunu, bunun da “merkezi bir Suriye hükümeti” kurma çabalarını zorlaştırdığını söyledi.