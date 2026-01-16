Tom Barrack'tan Şam-SDG mesajı

Suriye'de HTŞ öncülüğünde kurulan geçici Şam hükümeti ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında özellikle Halep'te yaşanan çatışmaların sona ermesinin ardından gerilim azalsa da zaman zaman kısa süreli çatışmalar devam ediyor.

10 Mart mutabakatıyla ilgili henüz somut bir gelişme yaşanmadı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, "entegrasyon görüşmelerine geri dönülmesi için" çabaladıklarını vurguladı.

Barrack, şunları kaydetti:

"Amerika Birleşik Devletleri, Suriye'deki tüm taraflarla yakın temas halinde olup, gerilimi düşürmek, tırmanmayı önlemek ve Suriye hükümeti ile SDG arasında entegrasyon görüşmelerine geri dönmek için gece gündüz çalışmaktadır."