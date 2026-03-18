Tom Barrack'tan Suriye ve Lübnan açıklaması

ABD'nin Suriye Özel temsilcisi Tom Barrack, ABD'nin Suriye'deki HTŞ güçlerinden Lübnan'a asker göndermesini istediği iddialarını yalanladı.

  • 18.03.2026 10:53
  • 18.03.2026 10:53
Kaynak: Haber Merkezi
ABD Suriye Özel Temsilcisi ve Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack sosyal medya hesabından kısa bir açıklama yaptı.

Lübnan'da İsrail'in saldırılarının arttığı günlerde yapılan açıklamada Barrack, "Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'yi Lübnan'a asker göndermeye teşvik ettiği yönündeki haberler yanlış ve asılsızdır" dedi.

Barrack'ın açıklamaları Lübnan'da İsrail saldırılarının yoğunlaştığı ve geçici Suriye Merkezi Hükümeti'ne bağlı HTŞ güçlerinin Lübnan'a yönelik bir hareket planladığı iddialarının ardından geldi.

