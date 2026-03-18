Tom Barrack'tan Suriye ve Lübnan açıklaması

ABD Suriye Özel Temsilcisi ve Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack sosyal medya hesabından kısa bir açıklama yaptı.

Lübnan'da İsrail'in saldırılarının arttığı günlerde yapılan açıklamada Barrack, "Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'yi Lübnan'a asker göndermeye teşvik ettiği yönündeki haberler yanlış ve asılsızdır" dedi.

Reporting regarding the United States encouraging Syria to send forces into Lebanon is false and inaccurate. — Ambassador Tom Barrack (@USAMBTurkiye) March 17, 2026

Barrack'ın açıklamaları Lübnan'da İsrail saldırılarının yoğunlaştığı ve geçici Suriye Merkezi Hükümeti'ne bağlı HTŞ güçlerinin Lübnan'a yönelik bir hareket planladığı iddialarının ardından geldi.