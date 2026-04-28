Tom Barrack: Türkiye ve Ermenistan'ın attıkları son adımları takdirle karşılıyorum

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Kars-Gümrü demiryolunun rehabilitasyonu ve faaliyet geçirilmesi amacıyla oluşturulan Türkiye-Ermenistan Ortak Çalışma Grubu'nun Kars'taki toplantısına ilişkin açıklama yaptı. X hesabından paylaşım yapan Barrack, atılan adımı "takdirle karşıladığını" ifade etti ve "Başkan Trump'ın bölgedeki istikrar ve refah taahhüdüyle uyumlu bir şekilde, birbirine bağlı ve barış içinde yeni bir Güney Kafkasya şekilleniyor" dedi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, şunları kaydetti:

“Bugün, bölgesel bağlantılar ve barış açısından önemli bir dönüm noktasıdır. Ermeni ve Türk yetkililer Kars'ta bir araya gelerek, Temmuz 1993'te Türkiye-Ermenistan sınırını geçen son trenin ardından kapanan ve bir asırdan fazla süre boyunca bölgeyi birbirine bağlayan hayati bir ticaret ve ulaşım hattı olan Kars-Gümrü Demiryolu'nun rehabilitasyonu için ortak bir çalışma grubu kurulduğunu duyurdu.

"YENİ BİR GÜNEY KAFKASYA ŞEKİLLENİYOR"

Bu gelişme, Uluslararası Barış ve Refah için Trump Rotası'nın ortaya koyduğu vizyonu ve ABD Başkanı'nın ev sahipliğinde 8 Ağustos'ta Beyaz Saray'da yapılan tarihi barış zirvesini yansıtıyor. Türkiye ve Ermenistan'ın ekonomilerini ve halklarını yeniden birbirine bağlama yönünde attıkları son adımları takdirle karşılıyorum. Başkan Trump'ın bölgedeki istikrar ve refah taahhüdüyle uyumlu bir şekilde, birbirine bağlı ve barış içinde yeni bir Güney Kafkasya şekilleniyor.”