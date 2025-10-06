Tom Barrack ve CENTCOM Komutanı Cooper, SDG lideri Abdi ile görüştü

ABD’nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper ile birlikte Kuzeydoğu Suriye’yi ziyaret ederek, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) lideri Mazlum Abdi ile bir araya geldi. Barrack, görüşmenin “Suriye’de barış ve refah için iş birliği çabalarına ivme kazandırmayı” amaçladığını ifade etti.

Tom Barrack, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper ile birlikte SDG lideri Mazlum Abdi'yi ziyaret ettiğini belirtti.

Barrack, paylaşımında şunları kaydetti:

"Bugün ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Komutanı Amiral Cooper ile birlikte Suriye Demokratik Güçleri lideri Mazlum Abdi ve SDG ile önemli görüşmeler yapmak üzere Kuzeydoğu Suriye'yi ziyaret ettim. Suriyelilerin tüm Suriyelilerle iş birliği içinde barış ve refah için yenilenmiş bir çaba içinde birleşmelerine olanak sağlayarak POTUS'un (ABD Başkanı Donald Trump'ın) 'Suriye'ye bir şans verme' vizyonuna ivme kazandırdık."