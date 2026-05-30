Tom Barrack’ın ABD’nin Suriye Temsilciliği görevi sona eriyor

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack’ın Suriye Özel Temsilciliği görevinin sona ereceğini açıkladı.

Rubio, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Büyükelçi Tom Barrack, Suriye Özel Temsilcimiz olarak paha biçilmez bir rol üstlenmiştir” dedi.

Rubio, şu ifadeleri kullandı:

“Bu görev süresi sona ermekle birlikte, kendisi hem Suriye’de hem de Irak’ta Trump Yönetimi adına öncü bir rol oynamaya devam edecektir; buradaki uzmanlığı, ilişkileri ve “Önce Amerika” gündemine ilişkin kavrayışı, büyük ülkemiz adına başarılar elde etmeye devam edecektir.”

2025’TE ATANMIŞTI

Barrack, Mayıs 2025’te Suriye Özel Temsilcisi olarak atanmıştı.

Rubio açıklamasında Barrack’ın yerine kimin atanacağına ilişkin bilgi vermedi.

Barrack, son 12 yılda görev yapan dördüncü ABD Suriye Özel Temsilcisi oldu. ABD, 2021 ile 2025 yılları arasında ise bu göreve herhangi bir atama yapmamıştı.