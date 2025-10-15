Tom Barrack’tan Erdoğan’a manidar teşekkür!

Ortadoğu hakkında yaptığı sorunlu açıklamalarla tartışmalara neden olan ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a manidar bir şekilde teşekkür etti.

X hesabından Wall Street Journal’ın “Koordineli baskı, Hamas’ı istemediği bir anlaşmayı kabul etmeye zorladı” başlıklı haberini alıntılayan Barrack, Türkçe ve İngilizce olarak “Tebrikler ve teşekkürler Türkiye” paylaşımında bulundu.

Barrack’ın paylaştığı haberde, “Yurt dışından gelen baskıların ve ülkesi içinde giderek artan nefretin etkisiyle, silahlı grup geri adım atmaktan başka bir seçenek bulamadı” ifadeleri yer aldı.

Böylece Barrack, Erdoğan’ın, Kuvay-i Milliye’ye benzettiği Hamas’ı istemediği bir anlaşmaya ikna etmede rol oynadığını vurgulamış oldu.

“Tebrikler ve teşekkürler Türkiye” - Thank you and congratulations Türkiye. https://t.co/EhviqDl62t — Ambassador Tom Barrack (@USAMBTurkiye) October 15, 2025

TRUMP’IN PLANINA DESTEK OLDULAR

Sözü edilen ateşkes anlaşması, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze planına dayanıyor

Plana göre Hamas'ın silahsızlandırılması sonrasında Gazze'nin yeniden yapılandırılması sürecini yönetecek teknokratlardan oluşan bir geçiş hükümeti kurulacak.

Türkiye, Mısır, Katar, Suudi Arabistan, BAE, Ürdün, Endonezya ve Pakistan, dışişleri bakanlarının ortak açıklamasıyla planı “memnuniyetle” karşıladı ve çabayı destekledi. İngiltere, Fransa, Almanya ve Rusya da plana destek verdi.

‘MEŞRUİYET’ MESELESİ

Tom Barrack, Türkiye-ABD ilişkilerinde yıllardır çözülemeyen S-400, F-35 ve F-16 gibi krizlerin "meşruiyet" ekseninde ele alınması gerektiğini belirtmiş, Erdoğan-Trump görüşmesi öncesi dikkat çeken mesajlar vermişti.

Erdoğan’ın ABD ziyareti öncesinde konuşan Barrack, “Başkanımız 'Bundan bıktım, ilişkiler düzeyinde cüretkar bir adım atalım ve ihtiyacı olanı verelim' dedi” ifadelerini kullanmış, Türkiye'nin "dünyada en fazla F-16 alan ülke" olduğunun altını çizerek, bunun havacılık şirketi Lockheed'i ayakta tuttuğunu belirtmişti.

Barrack'ın Erdoğan'ın meşruiyet beklentisine ilişkin sözleri, Türkiye siyasetinde tartışmaları da beraberinde getirmişti.