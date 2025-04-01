TOM'dan 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Filmi

Türkiye Otizm Meclisi (TOM) tarafından hazırlanan farkındalık filminin paylaşılmasıyla TOM’un nisan ayı kampanyası başladı.



Filmde Otizmli bireylerin eşit vatandaşlık hakları vurgulanıyor. Eğitimde, sağlıkta, ulaşımda, çalışma yaşamında ve adalete erişimde otizmli bireylerin hâlâ ayrımcılık yaşadığı ifade ediliyor.

Haklar uygulanmadığında aslında 2 Nisan’da yayınlanan farkındalık mesajlarının içi boş temennilere dönüştüğüne vurgu yapılıyor.

2 NİSAN DÜNYA OTİZM FARKINDALIK GÜNÜ

Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü’nde, tüm dünyada otizme dikkat çekmek amacıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor. Ülkemizde de Nisan ayı, Otizm Farkındalık Ayı olarak kabul ediliyor.

TÜRKİYE OTİZM MECLİSİ

Temelleri 2012 yılında atılan Türkiye Otizm Meclisi, bugün ülkenin çeşitli illerindeli 98 üyesiyle otizm alanında faaliyet gösteren en büyük yapı durumunda. Meclis, otizmli bireylerin haklarının hayata geçirilmesi için yoğun şekilde çalışıyor.