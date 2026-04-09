TOMA’lar arasında direniş ateşi

BİRGÜN EGE

Mülkiyeti İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne (İzBB) ait Meslek Fabrikası binasına, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından el koyma işlemleri üzerine İzBB Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın başlattığı direniş dün üçüncü gününü geride bıraktı. Polis barikatları ve TOMA’lar arasında tutulan nöbete, CHP’li vekiller ve il yöneticileri, demokratik kitle örgütleri ve binlerce İzmirli katılarak destek verdi. İzBB Başkanı Dr. Tugay, “Sonuç alana kadar vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Nöbet alanında konuşan Tugay, “TOMA’ların arasında, Meslek Fabrikası’nın barikatlarla kapatılan kapısının önündeyiz. İçeride çok sayıda polis bulunuyor. İzmir halkının bu konudaki itirazını tüm ülkeye duyurmayı amaçlıyoruz. Gün boyunca on binlerce insan buraya geldi, yüz bin insanı bulmuştur. Her kesimden tepki ve destek alıyorum. Mücadelemizin sonuç vereceğine inanıyorum. Sonuç alına kadar vazgeçmeyeceğiz” dedi.

Tugay şöyle devam etti: “Vakıflar tarafından yapılmamış, 1926’dan bu yana İzBB’nin mülkü olan bu binalar, önemli bir kamusal hizmet sunarken, oldubittiye getirilen bir el koyma işlemiyle alınamaz. Beklentimiz, bu sorunun mutlaka uzlaşmayla çözülmesi ve İzBB’nin burayı yeniden kullanabilir hale gelmesidir. Yurttaşlarımızın bu yanlışa karşı güçlü bir kanaat oluşturduğunu görüyoruz.”

DESTEK İÇİN GELİYORLAR

Nöbete destek olmak ve Meslek Fabrikası’na el konmasını protesto etmek için 7’den 70’e binlerce İzmirli barikat önünde bir araya geldi. Gece nöbetine destek vermek için Seferihisar’dan bisikletiyle 60 kilometrelik yolu kat ederek Meslek Fabrikası’na gelen Serkan Ödev “Birlik olmamız, dayanışma içinde olmamız, İzmir’e sahip çıkmamız lazım” dedi.