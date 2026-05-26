Tomris Uyar Öykü Armağanı için başvurular başladı

Yazı-Yorum Dergisi tarafından Beyoğlu Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen Tomris Uyar Öykü Armağanı, beşinci yılında edebiyat dünyasıyla buluşmayı sürdürüyor.

Türk öykücülüğünün usta isimlerinden Tomris Uyar adına düzenlenen armağan, öykü türünün genç okur kuşaklarına sevdirilmesini, genç öykü yazarlarının cesaretlendirilmesini ve öykü yayıncılığının nitelikli yapıtlarla beslenmesini amaçlıyor.

Öyküleri, gündökümleri ve denemeleriyle edebiyatta özgün bir yer edinen Tomris Uyar’ın adını taşıyan armağan, yazarın dil, anlatı ve etik mirasını yaşatmayı hedefliyor.

BAŞVURULAR 15 AĞUSTOS’A KADAR

2026 Tomris Uyar Öykü Armağanı, basıma hazır öykü dosyalarına verilecek. Başvuracak yazarların 40-50 A4 Word sayfası uzunluğunda, Times New Roman 12 punto ve 1,5 satır aralığıyla hazırlanmış öykü dosyalarını özgeçmişleriyle birlikte 15 Ağustos 2026 akşamına kadar tomrisuyaroykuyarismasi@gmail.com adresine göndermeleri gerekiyor.

Bu tarihten sonra gönderilen dosyalar değerlendirmeye alınmayacak.

Armağan sonuçları Kasım 2026 başında açıklanacak, ödül töreni ise Kasım 2026 ortasında yapılacak. Armağana değer görülen öykü dosyası kitap olarak yayımlanacak.

TOMRİS UYAR ÖYKÜ GÜNLERİ DE DÜZENLENECEK

Armağan kapsamında, Beyoğlu Belediyesi işbirliğiyle yıl sonunda üç gün sürecek “2. Tomris Uyar Öykü Günleri” düzenlenecek. Etkinlik kapsamında söyleşiler, öykü okumaları, paneller ve çağdaş öykücülük üzerine özel oturumlar gerçekleştirilecek.

2026 Tomris Uyar Öykü Armağanı’nın seçici kurulu Berna Durmaz, Zeynep Eşin, Derya Sönmez ve Kenan Şahbaz’dan oluşuyor. Daha önce yayımlanan seçici kurul listesinde yer alan Faruk Duman’ın yerine Berna Durmaz’ın kurul üyeliğine dahil edildiği duyuruldu.