Tomris Uyar Öykü Armağanı için başvurular başladı

Kültür Sanat
  • 29.05.2026 11:15
Kültür Sanat Servisi  

Yazı-Yorum Dergisi tarafından Beyoğlu Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen Tomris Uyar Öykü Armağanı, beşinci yılında öykü yazarlarını bekliyor. Basıma hazır öykü dosyalarına verilecek armağan için başvurular 15 Ağustos 2026’ya kadar yapılabilecek.

Türk öykücülüğünün usta isimlerinden Tomris Uyar adına düzenlenen armağan, öykü türünün genç okur kuşaklarına sevdirilmesini, genç öykü yazarlarının cesaretlendirilmesini ve öykü yayıncılığının beslenmesini amaçlıyor. Armağan, yazarın dil, anlatı ve etik mirasını yaşatmayı hedefliyor.

Dosyalar tomrisuyaroykuyarismasi@gmail.com adresine gönderilmeli. Kültür Sanat Servisi

