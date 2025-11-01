Tomris Uyar Öykü Günleri

Kültür Sanat Servisi

Edebiyatın usta kalemlerinden öykü yazarı Tomris Uyar’ın anısına bu yıl 5’incisi düzenlenen 'Tomris Uyar Öykü Günleri', kültür ve sanatın kalbi Beyoğlu’nda başlıyor.

1-3 Kasım arasında Bilim Beyoğlu’nda gerçekleştirilecek etkinlik, üç gün boyunca söyleşiler, yazar-okur buluşmaları, atölyeler, masal anlatımları ve müzik dinletileriyle edebiyatseverleri büyülü bir yolculuğa davet ediyor.

Program bugün saat 14.00’da 'Tomris Uyar Öykücülüğü' etkinliğiyle başlıyor. Açılış konuşmasını Beyoğlu Belediyesi Başkan Vekili Sefer Karaahmetoğlu yapacak. Etkinliğin üçüncü gününün sonunda ise Onur Ödülü usta yazar İnci Aral’a takdim edilecek.