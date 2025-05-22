Tomruk yüklü kamyon bariyerleri aşıp refüje devrildi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde tomruk yüklü kamyonun bariyerleri aşıp refüje devrilmesi sonucu meydana gelen kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, Manavgat-Antalya D-400 kara yolunda meydana geldi. Mehmet D. D.’nin kullandığı 07 BCM 415 plakalı tomruk yüklü kamyon, Çolaklı Kamp kavşağına 300 metre mesafede sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çelik bariyerleri aşıp refüje devrildi. Şans eseri kimsenin burnunun bile kanamadığı kazanın ardından kamyondan dökülen tomruklar nedeniyle D-400 kara yolunda trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kamyonun kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.