Tomruk yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

Bolu Dağı’nda tomruk yüklü kamyon devrildi. Yol kısmen trafiğe kapandı.

Kaza, Bolu Dağı Darıyeri Hasanbey köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Bolu’dan Düzce istikametine seyir halinde olan Hakan B. idaresindeki 20 AAY 075 plakalı tomruk yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarına devrilip sürüklendi. Sürüklenen kamyondan yola saçılan tomruklar sebebi ile yol kısmen trafiğe kapandı. Kaza sebebi ile kamyonda alevler yükselmeye başlayınca bölgede bulunan vatandaşlar yangın söndürme tüpleri ile alevleri söndürdü. Yola saçılan tomruklar sebebi ile yol kısmen trafiğe kapandı. Bölgeye gelen polis ekipleri kendi imkanları ile tomrukları yoldan kaldırıp trafiği tek şeritten açarken, kaza da tır sürücüsü Hakan B. yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.