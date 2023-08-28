Tomruk yüklü kamyon devrildi, sürücü yaralandı

Karabük’ün Yenice ilçesinde tomruk yüklü kamyonun kontrolünden çıkarak devrildiği kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Ihlamur Teras yolu Maden şehitlerinin bulunduğu mezarlık mevkiinde meydana geldi. Sefa Ç. idaresindeki 78 YA 330 tomruk yüklü kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Devrilmenin ardından tomruklar mezarlık alanına doğru saçılırken sürücü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.