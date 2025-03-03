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Tomruk yüklü kamyon devrildi sürücü yaralandı

Ajans Haberleri
  • 03.03.2025 14:34
  • Giriş: 03.03.2025 14:34
  • Güncelleme: 03.03.2025 14:35
Kaynak: İHA
Tomruk yüklü kamyon devrildi sürücü yaralandı

Adana’da tomruk taşıyan kamyon şarampole devrildi, sürücü yaralı kurtuldu.

Kaza, Kozan ilçesine bağlı Kızıllar Mahallesi Hayırkaşı mevkiinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, sahadan tomruk taşıyan N.Ö.idaresindeki kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole devrildi.

Devrilen kamyonun sürücüsü araçta sıkıştı, tomruklar ise etrafa savruldu.Sıkışan sürücü vatandaşlar tarafından çıkarılarak çağrılan ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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