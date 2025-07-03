Tomruk yüklü tır devrildi, faciadan dönüldü

Zonguldak’ta tomruk yüklü tır kontrolden çıkarak devrildi. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

Zonguldak-Ankara kara yolu Sapça mevkiinde sabah saatlerinde tomruk yüklü bir tırın devrilmesi sonucu faciadan dönüldü. Kazada tır sürücüsü şans eseri yara almadan kurtuldu. Edinilen bilgiye göre, S.D. idaresindeki 41 NP 433 plakalı tomruk yüklü tır, Sapça mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yan yattı. Kazanın ardından tırın dorsesinde yüklü olan tomruklar yola ve yol kenarına savruldu. Bölgeden geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Tır sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ekipler bölgede ikinci bir kazanın yaşanmaması için güvenlik önlemleri aldı. Devrilen tırın ve yola saçılan tomrukların kaldırılması için kara yolları ekipleri de çalışma başlattı. Kaza nedeniyle kısa süreliğine tek şeride düşen trafik, kontrollü olarak sağlandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.