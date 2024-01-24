Tomya soruşturması yeni isimlere uzandı: Holding patronu gözaltında

Acun Ilıcalı’nın futbol takımına sponsor olan kripto para borsası Tomya’ya yönelik soruşturma yeni isimlere uzandı. Dün sabah 8 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında Ağabey Yatırım Holding AŞ’nin patronlarından Fayik Özbey de yer aldı.

Altın ve döviz piyasasının güçlü isimlerinden Ağabey Yatırım Holding AŞ’nin patronlarından Fayik Özbey, kripto para borsası Tomya’ya yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Halktv.com.tr'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen ‘dolandırıcılık’ soruşturmasına, önceki gün alınan kararla yeni isimler dâhil edildi. Kripto para borsası Tomya’nın sahibi Yavuz Usta ve beraberindekilere yönelik geçen kasım ayında başlatılan soruşturmada dün sabah yeni bir gözaltı dalgası daha yaşandı.

Dün gözaltına alınan isimler arasında Kapalıçarşı piyasasının en güçlü isimlerinden biri olarak anılan Fayik Özbey’in de olduğu öğrenildi. Ağabey Yatırım Holding’in yanı sıra Özbey Kıymetli Madenler AŞ, Venüs Döviz Altın AŞ, Özbey Değerli Metaller Rafineri AŞ, Venbey Yatırım Menkul Değerler AŞ, Özbey Altın Sanayi AŞ, Osmanlı Döviz Altın AŞ, Özbey Finansal Danışmanlık Limited Şirketi’nin ortakları arasında yer alan Özbey ile birlikte 8 kişi gözaltına alındı. Özbey, aynı zamanda Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı konumunda.

Fayik Özbey’in yanı sıra Metin Altan, Kemal Akarsu, Yunus Can Göktaş, Mert Karalp, İbrahim Kayra, Hasan Tekin ve Kaan Şen dün sabah gözaltına alınan isimler arasında yer aldı. 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri ise sürüyor. Ayrıca, şüphelilerin belirlenen adreslerinde 3 gün boyunca arama el koyma izni verildi.

ŞÜPHELİ SAYISI 38’E ÇIKTI

Dün yapılan gözaltı işlemleri ile birlikte ‘Tomya soruşturması’ kapsamında bulunan şüpheli sayısı 38’e yükselmiş oldu. Tomya AŞ’nin patronu Yavuz Usta ile birlikte 10 kişi halen tutuklu durumda. Soruşturma kapsamında tutuklanan isimlerden ekonomist Ece Pulaş ise geçen günlerde tahliye edildi. Şüpheliler, birçok kişinin parasını, paravan firmalar kullanarak hesaplarına geçirmekle suçlanıyor.

ACUN ILICALI'NIN TAKIMINA SPONSOR OLMUŞTU

Şimdilerde ‘dolandırıcılık’ soruşturması ile gündemde olan kripto para borsası Tomya, Acun Ilıcalı’nın, İngiltere Premier Ligi takımı Hull City’nin sponsoru olmasıyla adını duyurmuştu. Sponsorluk anlaşması törenine, şirket sahibi Yavuz Usta ve Ece Pulaş’ın yanı sıra Acun Ilıcalı ve futbolcu Ozan Tufan da katılmıştı.