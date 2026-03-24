Tonga açıklarında 7.5 büyüklüğünde deprem
Pasifik ada ülkesi Tonga’nın Neiafu kenti açıklarında 7.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi; yerin 229 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntının ardından tsunami uyarısı yapılmazken, ilk belirlemelere göre can kaybı ya da büyük hasar bildirilmedi.
Pasifik ada ülkesi Tonga açıklarında 7.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezine (USGS) göre, Tonga'nın Neiafu kentinin 153 kilometre batısı açıklarında 7.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Yerin 229,5 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı yayımlanmadı.
Depreme bağlı can kaybı veya büyük hasar bildirilmedi.