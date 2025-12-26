Tonguç Çoban, Şile Belediyesi soruşturmasında tutuklandı: Özgür Çelik'ten tepki

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Şile Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında Tonguç Çoban'ın tutuklanmasına tepki gösterdi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Şile Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tonguç Çoban'ın tutuklanmasına sosyal medya hesabından açıklama yaparak tepki gösterdi. Çoban'ın haksız şekilde tutuklandığını belirten Çelik, "Halka hizmet etmek suç değildir!" dedi.

ŞİLE BELEDİYESİ SORUŞTURMASINDA 15 TUTUKLAMA

CHP'li Şile Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 kişiden 15'i hakkında tutuklama kararı verildi. Tutuklananlar arasında CHP'de çeşitli görevler üstlenmiş olan Tonguç Çoban da yer alıyor.

Çoban'ın tutuklanmasına tepki gösteren Özgür Çelik, şunları kaydetti:

"Tonguç Çoban 39 ilçeye eşit hizmet ilkesiyle çalışan örnek bir İBB bürokratı olarak yıllarca görev yaptı.

Siyasallaşmış yargı ise belediyelerimiz ve vatandaş arasındaki güçlü ilişkileri engellemek için meclis üyelerimiz ve Tonguç Çoban'ı haksız, hukuksuz şekilde tutukladı.

Halkımızın yakıcı sorunlar yaşadığı, geçim derdiyle boğuştuğu günlerde, halka hizmet için çalışanların tutuklanması düpedüz İstanbul'a kötülük yapmaktır.

Halka hizmet etmek suç değildir!"