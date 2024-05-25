Toni Kroos, Bernabéu'da son maçına çıkıyor

Sezon sonunda futbolu bırakacağını açıklayan Real Madrid'in Alman yıldızı Toni Kroos, bu akşam Santiago Bernabéu Stadyumu'nda son kez maça çıkacak.

Sezon sonu futbolu bırakacağını duyuran Toni Kroos, 10 yıl formasını giydiği Real Madrid'de son kez Santiago Bernabéu Stadyumu'nda sahaya çıkacak.

Kroos'un Bernabéu vedası için hem kulüp yönetiminin hem de taraftarların özel bir hazırlık yapması bekleniyor.

34 yaşındaki Alman yıldız, salı günü yaptığı açıklamayla EURO 2024'ten sonra futbola veda edeceğini duyurmuştu.

Real Madrid bugün TSİ 22.00'de kendi sahasında Real Betis'i konuk edecek. Maça Arda Güler'in de ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Toni Kroos, Real Madrid formasına ise 1 Haziran'da Wembley'de Dortmund'a karşı mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi finalinden sonra veda edecek.

Real Madrid'de 10 sezon oynayan Kroos, şu ana kadar 22 kupa kazandı.