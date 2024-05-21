Toni Kroos'tan futbolu bırakma kararı

Real Madrid ile sözleşmesinin sonuna gelen Toni Kroos sürpriz bir karara imza attı. Toni Kroos, EURO 2024 sonrası futbolu bırakacağını açıkladı.

La Liga ekiplerinden Real Madrid'in 34 yaşındaki orta saha oyuncusu Toni Kroos futbolu bırakma kararı aldı.

Eflastın beyazlı kulüple yeni sözleşme imzalayacağı iddiaları gündemde olan Alman futbolcu sürpriz bir şekilde futbolu bırakma kararı aldığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan 34 yaşındaki Toni Kroos, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ardından futbolculuk kariyerini noktalayacağını belirtti.

Real Madrid’e 2014 yılında Bayern Münih’ten transfer olan Kroos, eflatun beyazlı kulüpte 463 maçta forma giydi.

Kroos, Real Madrid’te toplam 22 kez kupa kaldırma sevinci yaşadı.

Kroos’un futbolu bırakma kararının ardından Real Madrid’ten yapılan açıklamada “Toni Kroos, futbolunun mükemmelliği ve bu forma için her şeyini veren, her zaman Real Madrid'in değerlerini temsil eden bir oyuncu olduğu için sonsuza kadar tüm madridistlerin kalbinde kalacak” denildi.

Real Madrid Başkanı Florentino Pérez ise "Toni Kroos, Real Madrid tarihinin en büyük oyuncularından biri ve bu kulüp onun evi ve her zaman olacak" ifadelerini kullandı.