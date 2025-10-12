Tonlarca sahte gübre satılıyor

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, sahte gübre iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Resmi laboratuvar raporlarıyla tespit edilen hileli gübrelerin çiftçiyi mağdur ettiğini belirten Gürer, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın sorularına net rakamlarla yanıt vermemesini de eleştirdi.

Gürer, şu ifadeleri kullandı: "Çiftçinin temin ettiği gübrelerin içerikleri ile etiket beyanlarının uyuşmadığı resmi analizlerle belgelendi. Çiftçinin tarlasına güvenle attığı gübrede azot, fosfor, potasyum ve çinko oranlarının neredeyse yarı yarıya düşük çıkması, tarımsal üretim için bir felakettir. Ereğli Tarım Müdürlüğü’nün TÜRKAK akreditasyonlu laboratuvarlarda yaptırdığı analiz sonuçlarına göre etikette yüzde 13 yazan toplam azot değeri yüzde 5,7 çıktı. Yüzde 11 denilen üre azotu yüzde 3,4’te kaldı.

Yüzde 24 yazan suda çözünür fosfor yüzde 4,7 ölçüldü. Yüzde 12 olması gereken suda çözünür potasyum yüzde 4,5 bulundu. Yüzde 0,1 olması gereken çinko ise neredeyse sıfır (yüzde 0,005) çıktı. Raporda açıkça ‘Etiket beyanına uygun değildir’ ifadeleri yer aldı. Antep’te 44 ton, Manisa’da 29 ton, Kırıkkale’de 65 ton, Antalya’da 17 ton olmak üzere toplam 155 ton sahte gübre ele geçirildi. Bunlar sadece basına yansıyanlar. Tarımda üretimin kaderini belirleyen gübrede sahteciliğin bu boyuta ulaşması, ülkemizde tarımsal güvenliği tehdit ediyor."

BAKANLIK BİLGİ VERMEKTEN İMTİNA EDİYOR

Gürer, Bakan İbrahim Yumaklı’ya verdiği yazılı soru önergesinde yakalanan sahte gübre miktarlarını sorduğunu ancak bakanın net rakam paylaşmadığını kaydederek şöyle devam etti: "Sayın Bakan denetim sayılarından bahsediyor. ‘2025 yılında, 8 bin 380 gübre bayisinde 38 bin 629 ürün denetlendi,’ diyor ama sorunun özü olan yakalanan sahte gübre miktarlarını gizliyor. Antep’te, Manisa’da, Kırıkkale’de, Antalya’da tonlarca sahte gübre ortaya çıkıyor ama Bakanlık bu konuda kamuoyuna şeffaf bilgi vermiyor. Çiftçi mağduriyetinin boyutları saklanıyor. Üretici, gübreye dünya kadar para veriyor. Karşılığında içi boş sahte gübre veriliyor. Çiftçinin alın teriyle oynayanların üzerine gidilmeli. Denetimlerin artırılması yetmez, yakalanan miktarlar ve sorumlular kamuoyuna açıklanmalıdır."