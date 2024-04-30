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TÖP Sözcüsü Juliana Gözen gözaltına alındı

TÖP Sözcüler Kurulu üyesi Juliana Gözen, 'örgüt propagandası' suçlamasıyla evine yapılan polis baskınıyla gözaltına alındı.

Güncel
  • 30.04.2024 09:44
  • Giriş: 30.04.2024 09:44
  • Güncelleme: 30.04.2024 09:48
Kaynak: Haber Merkezi
TÖP Sözcüsü Juliana Gözen gözaltına alındı

Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP) Sözcüler Kurulu Üyesi Juliana Gözen, evine yapılan polis baskınıyla gözaltına alındı.

'Örgüt propagandası' suçlamasıyla gözaltına alınan Gözen, Konak'ta bulunan İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Sosyal medya hesabı üzerinden Gözen’in gözaltına alındığını duyuran TÖP, şunları kaydetti:

“1 Mayıs engellenemez!

Sözcüler Kurulu üyemiz Juliana Gözen, sabah saatlerinde İzmir'de gözaltına alındı. 1 Mayıs'ı yasaklayamayanlar uydurma gerekçelerle, gözaltılarla bizleri yıldıramaz! Yoldaşımız derhal serbest bırakılsın!”

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