Topağacı 12 gündür karanlıkta: 'Kentsel dönüşüm değil, halkı yerinden etme projesi'

Bir gecede rezerv alan ilan edilen İstanbul Ümraniye'deki Topağacı Mahallesi’nde kentsel dönüşüme karşı mahallelinin direnişi devam ediyor. AKP'li Ümraniye Belediyesi önünde bu sabah bir araya gelen mahalleli, "Ümraniye Belediye Başkanının 'proje' dediği şey, halkı yerinden etme operasyonudur" diyerek, evleri ve mahalleleri için direnmeye devam edecekleri vurguladı. Açıklamanın ardından mahalleli, mahkeme devam ederken elektrik, su ve doğalgazlarının kesildiğini belirterek belediyeye itiraz dilekçeleri verdi.

"Topağacı susmuyor, hakkını arıyor" diyen mahalleli bu sabah İsmet Yıldırım yönetimindeki AKP'li Ümraniye Belediyesi önünde toplandı. İstanbul'un pek çok noktasındaki kentsel dönüşüm mağdurlarının da katılarak destek verdiği açıklamada "Yerinde dönüşüm istiyoruz", "Barınma hakkımız engellenemez", "Korkma biz halkız" yazılı döviz ve pankartlar açıldı.

ZORBALIK VAR

Burada Topağacı Mahallesi halkı adına yapılan açıklamada "Topağacı'nda rezerv alan var. Topağacı'nda zorbalık var ama biz susmayacağız" denildi. Mahallenin “kentsel dönüşüm” adı altında bir saldırı altında olduğu belirtilen açıklamada "Mahallemizde alenen bir zorla tahliye, sürgün ve talan operasyonu sürdürülmektedir. Halkın onayı alınmadan, hiçbir bilimsel rapor açıklanmadan, gece yarısı kararlarıyla mahallemiz rezerv alan ilan edildi. Bu kararla birlikte tapulu evlerimizde bir günde işgalci ilan edildik. Tahliye ve yıkım için süre vermeden herhangi bir tebligat dahi gönderilmeden elektriğimiz, suyumuz ve doğalgazımız kesildi. Bakanlık ve belediye, halen devam etmekte olan davalarımızı hiçe sayarak hukuka aykırı bir şekilde tahliye ve yıkım yaptı. Mahallemize yüzlerce polis ve TOMA’larla girildi, insanlara biber gazı sıkıldı. Solunum cihazına bağlı hastalar, çocuklar ve yaşlılar can tehlikesi atlattı" ifadelerine yer verildi.

HALKI YERİNDEN ETME OPERASYONU

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'a tepki gösterilen açıklamada, özetle şöyle denildi:

"İsmet Yıldırım'ın proje dediği şey, halkı yerinden etme operasyonudur. “Kentsel Dönüşüm” dedikleri bir kamu hizmeti değil, organize ve sinsi bir şekilde hayata geçirilen gasp planıdır. Bizlere “ya imzala ya evine el koyarız” diye tehditler savuruldu. Yüzde 20’lik anlaşmaya rağmen “Yüzde 50’yi geçtik” yalanıyla halk kandırılmak istendi. Ne uzman görüşü alındı, ne mahalleliyle toplantı yapıldı. Çünkü bu süreç başından itibaren halkı yok sayarak, rantçı çıkar gruplarının taleplerine göre kurgulandı. Ama biz susmadık, susmayacağız! Hukuka aykırı imzalatılan sözleşmelere noter kanalı ile itirazlarımız edip imzalarımız geri çektik. Rezerv alan kararına karşı davamızı açtık. Mahallemizi savunmak için sokakta, mahkemelerde, her yerde direniyoruz! Kendi evimizi kendi imkanlarımızla savunuyoruz. Bizi görmezden gelen, bize zulmeden hiçbir kurumu meşru görmüyoruz! Bakanlık, belediye ve müteahhit işbirliğiyle yürütülen bu yağmaya asla teslim olmayacağız. Bu mahalleye yüzlerce polis ile girenler, halka biber gazı sıktırılanlar, suyumuzu elektriğimizi kesenler halk düşmanı uygulamaların hesabını yargı önünde mutlaka verecek! Topağacı halkı mücadelesiyle var olacak. Ne evimizden vazgeçeriz ne de barınma hakkı mücadelemizden. Bugün değilse yarın, bu zulüm mutlaka sona erecek ve biz Topağacı kazanacak!"

Çevre Mühendisi Çağla Aydın da mahallenin rezerv alanı ilan edilmesi için hazırlanan rapora değinerek "Eğer buraya düşük risk alanı diyorsanız, zemin etütü, sıvılaşma ve yer analizini yapmanız lazım. Gerekçe raporunda bunlarla ilgili çok az bilgi var. Bakanlık ve belediyeler, itiraz süreçlerini engellemek ve bazı bilimsel süreçleri baypas etmek için rezerv alanı ilan ediyor" dedi. Açıklamaların ardından mahalleli itiraz dilekçelerini belediyeye verdi.

NE OLMUŞTU?

24 Temmuz günü 226 hanenin yaşadığı Topağacı Mahallesi’ne sabah saatlerinde çok sayıda çevik kuvvet polisi sevk edilmiş ve kentsel dönüşüm gerekçesiyle mahalledeki 15-20 kadar evin elektrik, su ve doğalgazı kesilmişti. Hukuki süreç devam ederken yapılan kesinti tepkiye neden olmuş, mahalleli direniş başlatmıştı. AKP'li Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da yaptığı açıklamada, Topağacı’nda yurttaşların rızasını alarak bir dönüşüm yaptıklarını savunmuştu. Mahalleli çoğunluğun rızasının olmadığını ve yapılanların hukuksuz olduğunu belirterek Yıldırım’a tepki göstermişti.