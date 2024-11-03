Topağacı dayatmalarla halkın elinden alınıyor

Buse İlkin YERLİ

İstanbul Ümraniye’deki Topağacı Mahallesi, rezerv alan ilan edildi. Emeklilerin yoğun olarak yaşadığı mahallede evlerin boşaltılması için tahliye kararında son gün bugün. Hukuki süreç başlatan mahalleli, “Evlerimizden asla çıkmıyoruz” dedi.

Topağacı Mahallesi’ndeki evler “orman niteliğinde olmayan alanlar arazisi” üzerinde yer alıyor. Yurttaşlar tapu harçlarını ve vergilerini ödemiş olmasına karşın AKP’li Ümraniye Belediyesi, mahallenin rezerv alan ilan edildiğini söyleyerek yurttaşlara tebligat gönderdi. Belediye tarafından verilen tahliye süresi bugün son bulurken evlerini boşaltılmayan ve yıktırmayan yurttaşlar altyapı hizmetlerinin durdurulacağı tehdidiyle karşılaştı. Bölge halkı, uzun süredir farklı projelerle gelen belediyenin kendilerinin istediği doğrultuda bir planlama yapmadığını söyledi.

‘OKUMA YAZMA BİLMEYENE İMZA ATTIRDILAR’

Dayatmalara maruz kaldıklarını söyleyen mahalle sakini Duygu Demirci, yaşadıkları süreci şöyle aktardı: “2,5 yıl önce belediyeden geldiler. Mahallenin kentsel dönüşüme gireceğini, haklarımızın korunacağını söylediler. Bundan sonra bize dayatmalar başladı. 1 Haziran itibarıyla, imza vermezsek evlerimizden atılacağımızı, haklarımızın yok sayılacağı tehditlerini almaya başladık. Okuma yazması olmayanlara imza attırıp evlerini ellerinden aldılar.”

Mahalleli süreç boyunca AKP’li Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım’ın kendilerini dinlemediğini söyledi. Mahalle sakini Hanife Hızar, “Tehditlerle bizi kandırdılar. Evimizi çaldılar. Belediyenin bunları kimlere verdiğini bilmiyoruz” dedi. Hızar, “Eşimin emekli maaşıyla geçiniyoruz. Torunuma bakıyorum okutuyorum. Kiraya çıksak nasıl ödeyeceğiz? Ekmeği zor alıp yiyoruz, karnımızı zor doyuruyoruz” sözleriyle yaşananlara isyan etti.

ARAYAN KAMU PERSONELİ BİLE DEĞİL

Hukuki süreci başlattıklarını söyleyen bölge halkından Turgay Kutlu, “Yürütmeyi durdurma kararı için, rezerv alana karşı ve insanların iradesinin yanıltılmasına karşı davalar açtık. Sözleşmeye imza atanlar var. Ama okuma şansları olmadan atmışlar. Sözleşmeyi ofisten çıkarmaya izin vermediler. Bir avukata gösterip danışamadık. Sözleşmeyi bir şekilde bir avukata gösterdim. Bize ‘Sakın böyle bir şeyi kabul etmeyin’ dedi. Buradaki insanların yarısı okuma yazma bilmiyor. Kaç tanesi sözleşmeyi okur, anlar?” diye sordu.

Mahalleli, 1 Haziran'a kadar yeterli imzayı toplayamamaları durumunda kentsel dönüşüm ofisinin kapanması gerektiğini söyledi. Ancak iddiaya göre o tarihe kadar yeterli imza toplanmadı ve bu kez mahalleliye tehditler arttı. Kutlu, “İnsanların başka çaresi olmadığı için tehditlere boyun eğdiler. Biz de avukatlara gittik, kapı kapı gezip sözleşmeyi komşularımıza anlattık. Herkes ‘Biz neye imza attık?’ dedi. Sonra itiraz dilekçesi toplamaya başladık. Biz sıradan yurttaş olarak her işimizi resmi yapıyorken devlet nasıl gayri resmi işler yapar” ifadelerini kullandı.

Kutlu, kendini kamu personeli olarak tanıtan Eren Küpeli adlı bir kişinin kendilerini tehdit etmek için aradığını ve bu kişiyi araştırdıklarında kamu personeli dahi olmadığını öğrendiklerini söyledi.

Mahalleli, kentsel dönüşüm için tehdit edildikleri 2 haftada imzaların yüzde 25’ten yüzde 70 oranında arttığını aktardı.

MAHALLELİ HAKKINI İSTİYOR

Halk, 6 ay önce AKP’li Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım’ın Topağacı mahallesini ziyaret ettiğinde “30 yıldır devletin yerinde bedava oturuyorsunuz” dediğini aktardı. Bunca zamandır faturalarını, vergilerini ödediklerini dile getiren mahalleli, yetkililerin kendilerine “Bir elmanın yarısı sizinse yarısı bizim” ve “Silindir gibi üstünüzden geçeceğiz” dediğinin altını çizdi.

Topağacı Mahallesi’nde yaşayan Hasret Koca, Belediye Başkanının kendilerine “Daha ne istiyorsunuz?” dediğini ileri sürdü. Mahallenin hakkını istediğini söyleyen Koca, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sen benim borcumun ne kadar olacağını söyleyemiyorken kalkıp evimi almak istiyorsun. Elektriğimizi, suyumuzu kesip evimizi rayiç bedelden almak ne demek? Yaşı büyük insanları vekil seçip birbirlerini ikna ettirdiler. Noter olmadan, okuma yazması olmayan insana imza attırdılar.”