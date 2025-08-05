Topağacı Mahallesi 13 gündür karanlıkta: Rantçı dönüşüme karşı direneceğiz

Bir gecede rezerv alan ilan edilen İstanbul Ümraniye’deki Topağacı Mahallesi’nde kentsel dönüşüme karşı yurttaşların direnişi devam ediyor. AKP’li Ümraniye Belediyesi önünde dün bir araya gelen mahalleli, ‘‘Ümraniye Belediye Başkanı’nın ‘proje’ dediği şey, halkı yerinden etme operasyonudur’’ diyerek evleri ve mahalleleri için direnmeye devam edecekleri vurguladı.

‘‘Topağacı susmuyor, hakkını arıyor’’ diyen mahalleli İsmet Yıldırım yönetimindeki AKP’li Ümraniye Belediyesi önünde bir araya geldi. İstanbul’un pek çok noktasındaki kentsel dönüşüm mağdurlarının da katılarak destek verdiği açıklamada ‘‘Yerinde dönüşüm istiyoruz’’, ‘‘Barınma hakkımız engellenemez’’, ‘‘Korkma biz halkız’’ yazılı döviz ve pankartlar açıldı.

HUKUK HİÇE SAYILDI

Topağacı Mahallesi halkı adına yapılan açıklamada "Topağacı’nda rezerv alan var. Topağacı’nda zorbalık var ama biz susmayacağız" denildi. Mahallenin “kentsel dönüşüm” adı altında bir saldırı altında olduğu belirtilen açıklamada ‘‘Mahallemizde alenen bir zorla tahliye, sürgün ve talan operasyonu sürdürülmektedir. Halkın onayı alınmadan, hiçbir bilimsel rapor açıklanmadan, gece yarısı kararlarıyla mahallemiz rezerv alan ilan edildi. Bu kararla birlikte tapulu evlerimizde bir günde işgalci ilan edildik. Tahliye ve yıkım için süre vermeden herhangi bir tebligat dahi gönderilmeden elektriğimiz, suyumuz ve doğalgazımız kesildi. Bakanlık ve belediye, halen devam etmekte olan davalarımızı hiçe sayarak hukuka aykırı bir şekilde tahliye ve yıkım yaptı. Mahallemize yüzlerce polis ve TOMA’larla girildi, insanlara biber gazı sıkıldı. Solunum cihazına bağlı hastalar, çocuklar ve yaşlılar can tehlikesi atlattı’’ denildi.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım’a tepki gösterilen açıklamada, özetle şöyle denildi: ‘‘İsmet Yıldırım’ın proje dediği şey, halkı yerinden etme operasyonudur. ‘Kentsel Dönüşüm’ dedikleri bir kamu hizmeti değil, organize ve sinsi bir şekilde hayata geçirilen gasp planıdır. Bizlere ‘ya imzala ya evine el koyarız’ diye tehditler savuruldu. Yüzde 20’lik anlaşmaya rağmen ‘Yüzde 50’yi geçtik’ yalanıyla halk kandırılmak istendi. Ne uzman görüşü alındı, ne mahalleliyle toplantı yapıldı. Çünkü bu süreç başından itibaren halkı yok sayarak, rantçı çıkar gruplarının taleplerine göre kurgulandı. Susmadık, susmayacağız! Hukuka aykırı imzalatılan sözleşmelere noter kanalı ile itirazlarımız edip imzalarımız geri çektik. Rezerv alan kararına karşı davamızı açtık. Mahallemizi savunmak için sokakta, mahkemelerde, her yerde direniyoruz! Kendi evimizi kendi imkanlarımızla savunuyoruz. Bizi görmezden gelen, bize zulmeden hiçbir kurumu meşru görmüyoruz! Bakanlık, belediye ve müteahhit işbirliğiyle yürütülen bu yağmaya asla teslim olmayacağız. Topağacı halkı mücadelesiyle var olacak. Ne evimizden vazgeçeriz ne de barınma hakkı mücadelemizden. Topağacı kazanacak.’’

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MUHATAP BULAMIYORUZ

24 Temmuz Perşembe gününden bu yana evinde elektrik, su ve doğalgazı olmayan Oğuz Yolcu, engelli çocuğu ile birlikte yaşam mücadelesi veriyor. Komşusundan aldığı elektrik ile günlük ihtiyaçlarını gidermeye çalışan Yolcu ailesi, sesini duyurmak istiyor. Oğuz Yolcu, yaşananları şöyle özetledi: ‘‘Bizi muhatap almayan bir belediye ile karşı karşıyayız. Mahkememiz devam ettiği halde gelip elektriğimiz ve suyumuz kesildi. Hukuki mücadelemiz sürecek. Davaları çoğaltacağız. Evimde yüzde 100 engelli 20 yaşında bir çocuğum var. Yatalak ve çok sayıda ilaç kullanıyor, hepsini dolapta saklamak zorundayız. Elektriğimizi kesmeleri çocuğumun canına kast. 40 yıldır ben bu mahallede yaşıyorum. Buradaki evlerin çoğu müstakil. İsmet Yıldırım çok katlı yapıların bulunduğunu ve eski olduğunu söylüyor ama çok katlı binalar sadece 94 seçimlerinde yapılan üç dört tane ev. En yükseği de beş katlı. Zemin etüdü bile yeni yapılıyor ve zeminden kaya çıkıyor. Yani burası riskli bir alan değil. Mahalleye resmen çökmek istiyorlar, rant var."

Oğuz Yolcu

RANTSAL DÖNÜŞÜM

Mahalleli Sadık Yılmaz da yaptığı açıklamada ‘‘İnsanları yavaş yavaş buradan sürmek istiyorlar. İsmet Yıldırım mahallelinin sesine kulak vermiyor, randevu talep ediyoruz dönüş olmuyor. Burada büyük bir rant var. Mahallemizde üç tane metro çıkışı ve Finans Merkezi var. Sözleşmeleri açık ve şeffaf yapın, haklarımızı verin diyoruz ama sesimizi duyan yok’’ diyerek yaşananlar tepki gösterdi.

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NE OLMUŞTU?

24 Temmuz günü 226 hanenin yaşadığı Topağacı Mahallesi’ne çevik kuvvet polisi sevk edilmiş, kentsel dönüşüm gerekçesiyle mahalledeki 20 kadar evin elektrik, su ve doğalgazı kesilmişti. Hukuki süreç devam ederken yapılan kesinti tepkiye neden olmuştu. Mahalleli çoğunluğun rızasının olmadığını belirterek Belediye Başkanı İsmet Yıldırım’a tepki göstermişti.