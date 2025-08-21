Topağacı Mahallesi barınma hakkı direnişine polis müdahale etti

Ebru ÇELİK

İstanbul’un Ümraniye ilçesinde “rezerv alan” ilan edilen Topağacı Mahallesi’nde, barınma hakkını savunan yurttaşlar polis şiddetiyle karşılaştı.

Mahallede basın açıklaması yapan yurttaşlar, açıklamanın ardından bugün su ve elektriği kesilen Barınma Hakkı Meclisi Bürosu’na telefon ışıklarıyla yürümek istedi. 3 yaşındaki çocuklardan 80 yaşındaki yaşlılara kadar her yaştan mahalleli yürüyüşe katıldı. Ancak polis, mahalleliye sert müdahalede bulundu.

Yaşlı bir kadının kadın polis tarafından itilmesi dikkat çekti. Polisin, “Biz de işimizi yapıyoruz teyze” sözleri, mahallelinin tepkisine neden oldu.

MAHALLELİ İŞKENCEYLE GÖZALTINA ALINDI

24 Temmuz 2025’te polis eşliğinde mahallede elektrik, su ve doğalgaz kesilmişti. Bugün sabah saatlerinde yeniden mahalleye giren polis, evlerinden çıkmak istemeyen 4 yurttaşı darp ederek ters kelepçeyle gözaltına aldı. Akşam saatlerinde serbest bırakılan yurttaşların vücutlarında darp izleri olduğu kaydedildi.

BARINMA HAKKIMIZDAN VAZGEÇMEYECEĞİZ

Mahalleli, “Evlerimizi yıkmaya, bizi yerinden etmeye çalışıyorlar. Ama biz barınma hakkımızdan vazgeçmeyeceğiz” diyerek mücadeleyi sürdüreceklerini dile getirerek sabaha kadar mahallelerinde nöbet tutacaklarını belirtti.